重慶：開展規範性文件前置審核和備案審查

中評社北京3月5日電／據中國紀檢監察報報導，進一步深化紀檢監察體制改革，必須堅持以制度建設為主線。重慶市紀委監委堅持守正創新，先後出台紀檢監察規範性文件制定辦法、備案審查工作辦法、法核工作辦法等，著力推進紀檢監察制度建設規範化，並立足全市“一盤棋”，統籌指導全市紀檢監察機關打好“組合拳”，嚴把內部法核、片區協助法核、備案審查、專項檢查“四道關”，以制度建設推動紀檢監察工作規範化法治化正規化。



統籌發揮起草部門與法規部門作用，嚴把內部法核關



重慶市紀委監委指導督促區縣紀委監委、市紀委監委派駐（派出）機構充分利用法規工作力量，推動規範性文件起草部門與法規部門形成合力。



一是建立健全法核機制。積極探索規範性文件內部法核制度，針對區縣紀委監委、市紀委監委派駐（派出）機構在制度建設中存在起草部門與法規部門合力不足等問題，重慶市紀委監委於2023年出台《重慶市紀檢監察機關規範性文件法核工作辦法》，針對性細化了規範性文件11個“是否”審查清單，如是否有制定必要性，是否與相關上位規定相抵觸等，將法核程序明確為必經程序。



二是加強日常培訓指導。為切實提高法規工作人員的把關能力，重慶市紀委監委將全市劃分為5個片區，明確專人加強日常業務指導，並將日常備案審查中發現的問題設置為在模板中照搬照抄、格式體例不規範等四個問題模板，組織法規人才開展集中培訓，現場法核、現場討論、現場點評，強化實戰實訓。同時，定期選編優秀規範性文件，提供學習模板。



三是堅持上下一體落實。重慶市紀委監委帶頭落實法核機制，對法核工作中發現的問題，堅持“點對點”反饋、台賬式管理、定期梳理盤點，並書面通報，推動規範性文件起草部門舉一反三整改。2024年，共法核市紀委監委層面規範性文件17件，提出審核意見80餘條。在此基礎上，統籌指導區縣紀委監委、市紀委監委派駐（派出）機構嚴格落實內部法核機制。自法核工作辦法出台以來，全市紀檢監察機關制定規範性文件125件，開展內部法核110件，及時發現並糾正制定必要性不足、體例格式不規範等問題219個。