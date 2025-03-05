四川自貢：緊盯關鍵環節提升案件查辦質效

中評社北京3月5日電／據中國紀檢監察報報導，案件質量是紀檢監察工作高質量發展的生命線。四川省自貢市大安區紀委監委運用系統思維，對人員配備、線索管理、考評運用等環節進行優化和管控，努力提升案件查辦工作質效。



優化人員配備。一是組織內設綜合部門人員參與辦案。將綜合部門與紀檢監察室劃片結對，在深度參與辦案中發揮綜合部門人員組織協調、材料撰寫、統計分析等方面的優勢，切實增強辦案力量和效果。二是實行“雙向互派”鍛煉機制。鄉鎮（街道）紀檢監察幹部與區紀委監委機關業務骨幹相互“上掛下派”3個月，聚焦村級工程項目、農村集體“三資”管理等重點領域，深入挖掘問題線索，有效解決鄉鎮（街道）紀檢監察機構主動發現問題線索能力不足的問題。三是發揮好案件主辦人員作用。通過個人申請、組織提名、集中評定等嚴格程序，選出案件主辦人員，篩選疑難、複雜、新型案件實行“一案一主辦”。建立案件主辦人員監督考核制度，從辦案時效、取證質量、程序規範等方面進行綜合評價，考核結果與年度考核、評先評優、晉職晉級掛鈎，推動案件主辦人員積極履職盡責。



規範線索管理。一是實行線索分類處置。定期召開問題線索專題分辦處置會，對線索分辦處置進行把關。對檢舉控告件加強篩查和甄別，採取指定辦理、對口辦理等方式，強化信訪舉報件快移快辦；對反映區管幹部、年輕幹部以及巡視巡察移交線索，重點處置、優先處置；對公檢法機關移交的線索，做到實時跟進，同步開展審查調查工作，提高辦案效率。二是處置過程清晰可循。對問題線索處置、談話函詢、初步核實、立案審查調查、案件審理、移送審查起訴等重點環節設置臨期時限，及時建立和動態更新辦理進展情況台賬，強化清單化督辦，重點督促辦理上級交辦、巡視巡察和審計移交等問題線索。三是實行預警督辦制度。對問題線索處置進展情況，分類預警進行催辦、督辦，通過由案件監督管理室進行電話督辦或者由分管領導實行調度督辦的方式推進案件辦理。同時，對各項重點指標的進展情況和存在問題，堅持一月一通報，推動責任單位查找問題、糾治偏差。



完善考評機制。一是實施差異化考評，根據紀檢監察室、派駐機構、鎮（街）紀（工）委的不同職能特點，採取差異化考核方式，激勵辦案人員的工作積極性和主動性。對紀檢監察室，側重考評大要案件辦理、移送審查起訴及案件質量等情況；對派駐機構，重點考評辦案主動性、案件結構等情況；對鎮（街）紀（工）委，則重點關注其解決群眾急難愁盼問題等情況。二是強化考評結果運用。採取“每季通報、半年點評、年終總評”的方式，定期公布各部門機構的工作成效，督促查找差距、補齊短板。通過評選“優秀辦案單位”“優秀辦案能手”，樹立先進典型，激勵辦案人員創優爭先。三是加強考評情況分析研判，精準發現工作中存在的問題，及時糾正偏差，為全區統籌審查調查工作提供科學、有力的決策參考，確保審查調查工作持續、穩定、高效開展。