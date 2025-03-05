“趣味副業”　年輕人的生意經

中評社北京3月5日電／據人民日報報導，工作時間是客戶經理，業餘時間當配音員；一邊上大學，一邊提供電腦維修服務；還有的幫老年人寫回憶錄、做家裝設計、提供音視頻剪輯服務……在數字平台上，一些年輕人正在把技能和興趣轉化成生意。



28歲的陳東君就是其中一位。“我是土生土長的東北人，從小就被拉著表演節目，逐漸展現出表演方面的天賦。”陳東君說，他第一個商業單是為某銀行的短片配音，總共50個字，賺了60元錢，憑興趣賺錢給他帶來滿滿的成就感，也由此開啟了配音員的“副業”生涯。



現在，陳東君的主業是一家高新技術企業的大客戶經理，業餘時間則在接單、配音……憑借這份副業，一個月最多能收入數千元。“我的客戶主要是90後和00後，跟我年齡段類似，有共同語言。”陳東君說，每當趕上大學生做畢業設計或參加廣告比賽，就是他最忙的時候。“他們的配音需求往往比較複雜，而且預算較低，難以負擔傳統的配音工作室，就有不少人在數字平台上找到我。”他說。



這樣的供需匹配，正在數字平台上轉化成實實在在的生意。



閑魚近日發布報告顯示，2024年有945.4萬賣家在閑魚上發布了副業，這當中，00後占40.8%，95後占24.8%，90後占13.4%。2024年，活躍在閑魚的這些年輕人憑副業平均賺了3660.5元。“讓閑置流通，讓才華流動。”閑魚副業業務負責人朱媛說，閑魚上，年輕人在出售閑置物品之外，也通過技能服務等副業賺錢。



報告顯示，廣東、江蘇、山東、浙江、河南是全國副業最火熱的省份，其中廣東的平面設計、軟件開發、跑腿代辦；江蘇的定制設計、家裝設計、房屋維修；山東的職業資格培訓、文章寫作；浙江的上門喂寵物、剪輯製作、攝影攝像；河南的語言教學、烹飪教學等副業很是熱鬧。



在北上廣深等一線城市，則出現了一些讓人意想不到的熱門副業。比如，北京的新生兒起名、老年人回憶錄撰寫，廣州的直播間氣氛組，深圳的體育生帶娃爬山等副業別具一格，吸引不少消費者下單。此外，人際溝通類副業興起，購買相親指導服務的半數買家是00後。