浙江黃岩推動民營經濟高質量發展

中評社北京3月5日電／據新華社報導，浙江黃岩的民營經濟不斷發展壯大。從出台全國首個股份合作制“紅頭文件”，到如今的“中國模具之鄉”，黃岩的民營經濟不斷發展壯大，繪出一條清晰的“上揚曲線”。



有一組數據，充分表明民營經濟之於黃岩的重要性——民營經濟占全區地區生產總值比重為80.3%，2024年製造業增加值占地區生產總值比重達37.9%，擁有上市企業7家、國家級“小巨人”企業8家、省級專精特新企業96家、國家高新技術企業281家。



作為中國民營經濟的首發區域之一，黃岩將如何以變破局、以質為帥，推動民營經濟實現新一輪大發展、大跨越？



固“本”：製造為基 加速轉型



在一座由玻璃搭建而成的總控室，操作者只需點擊鼠標，便可讓生產的每一個維度實現數字化，且可掌握每一個環節的生產效率和品質。



這是浙江長瓏車燈股份有限公司生產車間的日常寫照。“通過數字賦能，現在的工廠更像個腦子聰明、眼疾手快的‘工程師’，將經驗數據化，產品的不良率從3%降到了1%以下。”浙江長瓏車燈股份有限公司數據中心經理王蔚表示，通過數字賦能，企業2024年實現產值增長40%以上。



“無人工廠”24小時不間斷生產、“機器人同事”包攬重活累活、“透明化生產線”監測全流程作業數據……在黃岩，越來越多的工業企業向智能化改造“進軍”。



製造業是發展之基。有著“中國模具之鄉”“中國塑料日用品之都”“中國電動自行車及零部件產業基地”等“國”字招牌的黃岩清醒認識到：想要在新舊動能轉換之間，推動民營經濟從傳統路徑依賴中跳出來，以數字引領產業轉型升級是必須要置頂的課題。