西藏定日地震災區孩子們如期開學

中評社北京3月5日電／據新華社報導，3月5日，珠峰腳下，西藏日喀則市定日縣，地震受災學校與全市其他學校一同如期開學。



屋外陽光明媚，屋內暖意融融。在定日縣委黨校報告廳的講台上，全國教書育人楷模、西藏職業技術學院副教授張艾平正在為學生講授“開學第一課”。講台下，孩子們的臉上充滿興奮和期待。



1月7日，定日縣發生6.8級地震，此次地震造成全縣79所學校不同程度受損。其中76所學校開展了除險修繕和維修加固，達到安全開學條件。受災最嚴重的定日縣長所鄉、措果鄉、曲洛鄉的3所小學損壞嚴重，需整校重建。這3所學校採取“分流安置、就近入學”的方式，將37個教學班1479名學生轉移至縣城第一初級中學、縣第一小學、縣第二小學、縣委黨校四個點位進行安置。經過近兩個月的災後重建和異地安置工作，定日縣2025年中小學春季開學典禮如期舉行。



張艾平授課的主題是《從定日地震救援看中國速度》，他帶著學生回顧震後八方支援的動人細節。“本次開學第一課以生動活潑的形式，通過一個個鮮活的案例，講出了中國精神、中國力量和中國溫度，增強了學生的家國情懷。”西藏自治區教育廳思政處副處長韓利君說。



定日縣教育局副局長李本峰告訴記者，縣委黨校設有6個教學班，安置220多名來自措果鄉、曲洛鄉小學的高年級學生，入學工作充分考慮學生的生活和心理需求。



記者走進六年級一班，看到學生拿到了嶄新的教材，新書包裡也裝好了鉛筆、橡皮、筆袋等文具。來自措果鄉吉定村的六年級學生巴桑次仁說：“縣裡給我們重新發放了教材，還給每個學生準備了書包、被褥等學習生活用品。”