中評社北京3月5日電／據新華社報導，綜述｜切斷供電、禁售美國酒——加拿大強硬對抗美關稅“大棒”



美國總統特朗普對加拿大加征關稅措施正式生效。加拿大總理特魯多4日表示，加拿大不會在美國發起的貿易戰中退縮。他宣布，加拿大將按計劃對價值1550億加元（約合1070億美元）的美國商品分階段加征25%關稅，其中首批針對價值300億加元商品的關稅即日實施，其餘針對價值1250億加元商品的關稅21天後生效。



特魯多當天在新聞發布會上批評，美方以邊境毒品問題為由加征關稅是“虛假借口”，特朗普發動貿易戰是“一件非常愚蠢的事情”。他強調，加方“永遠不會成為（美國的）第51個州”，並已向世界貿易組織和美墨加協定相關機構提出申訴。



加拿大財政部當天公布兩階段關稅清單：第一階段涵蓋橙汁、酒類、服裝等消費品；第二階段包括農產品、鋼鐵、電動汽車等戰略物資。加政府還將建立關稅減免程序，以減輕本國企業受到的衝擊。



加拿大外交部長喬利在社交媒體直言，美方政策“毫無意義”，警告其將引發邊境兩側失業潮與物價飈升，並強調加方保留升級反制措施的權利。



安大略省省長道格·福特表示，如果美方加征的關稅持續，將向美國紐約州、密歇根州和明尼蘇達州的150萬戶家庭和企業徵收25%的“電稅”，並威脅在4月切斷向美國供電。作為加拿大人口最多、經濟最發達的省，安大略省在該省所有酒類專營店同步撤下美國酒類商品，還打算聯合聯邦政府限制鎳對美出口。



加拿大汽車經銷商協會的休·威廉姆斯表示，關稅政策將嚴重破壞北美汽車供應鏈穩定，導致生產停滯。他強調：“這些措施對消費者、企業和兩國經濟都是雙輸局面。”



加拿大卡車運輸聯盟數據顯示，加美之間約70%的貨物依賴卡車運輸，近期訂單銳減引發裁員潮。聯盟主席斯蒂芬·拉斯科夫斯基表示，關稅將對物流業產生“令人震驚的影響”。