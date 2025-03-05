國際機構紛紛看好中國經濟

中評社北京3月5日電／據人民網報導，科技創新取得突破、消費潛力持續釋放、高端製造業蓬勃發展……開年以來，中國多領域傳來“穩”“進”“好”信號，高質量發展持續保持穩中向好態勢。國際機構也看好中國經濟，以實際行動為中國發展前景投下“信任票”。



為全球科技進步注入新動力



眼下，國產大模型的熱度還在持續，人形機器人備受市場關注，DeepSeek、宇樹科技等中國科技初創企業在各自領域大放異彩。剛剛出爐的國家統計局數據則顯示，今年2月份製造業PMI為50.2%，重回擴張區間，製造業景氣水平明顯回升。從科技創新突破到製造業發展向好，都透露著中國經濟逐漸抬升的暖意。



高盛全球研究所近期報告顯示，以DeepSeek為代表的中國研發團隊成功開發出成本低於現有產品的先進生成式人工智能模型。這一成果不僅可能加速AI的普及，還有望助力AI技術對全球經濟增長產生更大推動作用。《南華早報》報導稱，中國AI領域的創新成果正不斷展現其強大影響力，為全球科技進步與經濟發展注入新動力。



從核電、高鐵，到電動汽車、5G／6G通信，再到AI、半導體、人形機器人等領域，中國一次次展示科創和技術方面的硬核實力。2024年中國GDP首次突破130萬億元，增速為5%，在全球主要經濟體中表現突出。集成電路、電動汽車等產業鏈升級加速，數字經濟蓬勃發展，產業優勢不斷集聚。



“2025年將成為全球投資界重新認知中國國際競爭力的關鍵一年。”德意志銀行集團亞太區公司研究主管馬力勤說，中國企業在高端製造與服務領域持續構建全球性價比與質量的雙重優勢，中國的顛覆性創新力正重塑產業競爭格局。匯豐環球私人銀行及財富管理中國首席投資總監匡正表示，中國企業在人工智能領域的成功有望帶來更多科技領域的潛在創造性突破，或將引起全球對中國創新能力的重新評估。