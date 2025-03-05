金融監管總局：長期投資增六百億元保險資金

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，記者今天（5日）瞭解到，金融監管總局近期批覆人保壽險、中國人壽、太平人壽、新華人壽、平安人壽等5家保險公司開展長期投資改革試點，規模為600億元。



作為推動中長期資金入市的重要手段，保險資金長期投資改革試點備受關注。截至目前，已有8家保險公司獲批開展試點，總金額1620億元。保險資金發揮了長期資金、耐心資本作用，有力支持了資本市場穩定運行。