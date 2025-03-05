骨科機器人手術“精準到毫米”

中評社北京3月5日電／據科技日報報導，近日，由北京積水潭醫院院長蔣協遠、智能骨科研究型病房主任王軍強帶領的智能骨科團隊，運用天璣骨科手術機器人輔助經皮骨盆通道螺釘置入技術，成功救治了一名90歲高齡的骨盆骨折患者。



經皮骨盆通道螺釘置入技術是一項高難度、高風險的手術。但在天璣骨科手術機器人毫米級精度的引導下，這項手術共計耗時1個半小時，術中出血不到20毫升，每枚螺釘置入位置的切口長度約1.5厘米，達到了手術預期。



天璣骨科手術機器人是北京天智航醫療科技股份有限公司（以下簡稱“天智航”）深耕骨科手術機器人領域多年的成果。



天智航近日公布的一組數據顯示，截至目前，天璣系列骨科手術機器人臨床應用覆蓋200餘家醫療機構，完成手術總量已突破10萬例。天智航總裁、董事馬敏在接受科技日報記者採訪時說：“天璣骨科手術機器人逐漸實現了臨床應用的閉環。”



馬敏介紹，天璣骨科手術機器人創新實現了“一機多適應證”覆蓋，包含頸椎、胸椎、腰椎、骶椎全節段脊柱外科手術，骨盆、髖臼、四肢等部位的創傷手術，以及髖膝關節置換手術。這是國際上首個“三位一體”的通用全骨科手術機器人。據統計，2024年，天璣骨科手術機器人已實現每台年均手術量超過150例，正逐漸逼近國際標準的手術機器人年均手術台數200例。



“手術量還會繼續攀升。”馬敏談起天璣骨科手術機器人的核心優勢時說，一是堅持完全自主原創的技術路線，掌握核心技術；二是可靠性和安全性高，臨床應用病例豐富，產品綜合實力強。



隨著人工智能、大數據、雲計算等新一代信息技術不斷發展和應用，醫療科技行業將呈現出更加智能化、個性化和精準化的特點。



馬敏表示，未來，天智航也將繼續發揚持之以恒的原研精神，將創新意識融入產品設計、研發、製造的每一環節，推動人工智能等技術在醫療領域的廣泛應用和深入發展。前景雖然光明，但馬敏也坦言，國產手術機器人企業尚未有盈利記錄，“雖然臨床應用已經完成閉環，但商業邏輯閉環尚在探索和完善過程中”。