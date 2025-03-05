阿曼保護巴特考古遺址

巴特考古遺址中的一處塔樓頂部。（圖片來源：人民網） 中評社北京3月5日電／據人民網報導，巴特考古遺址地處阿曼北部哈傑爾山脈南麓，是阿拉伯半島青銅時代重要的文明見證。該遺址是阿曼公元前3000年早期青銅時代最重要的遺址之一。1988年，包括巴特考古遺址在內的“巴特、庫特姆和艾因考古遺址”被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。



巴特考古遺址是該地區最古老、最重要的考古遺址之一。據巴特、庫特姆和艾因考古遺址技術部門負責人蘇萊曼·賈布裡表示，巴特考古遺址包含大量的考古墓葬，“這些古墓都是用方形石頭砌成的圓形建築……這些建築由兩堵外墻和一堵內墻組成。內墻分成幾個部分，即＇房間＇，中間像蜂巢。”他說。巴特遺址聳立著5座圓形塔，是用幾乎未加工過的石頭砌成。塔底直徑約20米，高度約10米，是阿拉伯半島青銅器時代的代表性建築物。



塔樓也是巴特考古遺址最著名的古跡之一。這些塔是用粘土或石頭建造的圓形建築，用於防禦、政治或農業目的。這些塔樓的歷史可以追溯到公元前3000年。蘇萊曼·賈布裡指出，塔樓也是反映青銅時代阿曼文明發展的傑出古跡之一。他強調，阿曼政府正在努力保護巴特考古遺址，包括保護遺址古跡、定期進行修復，組織相關主題文化活動，並將其向全世界推廣為旅遊目的地，以提高人們對該遺址重要性的認識。