歐盟擬推6.6萬億防衛計劃

中評社北京3月5日電／據大公網報導，綜合美聯社、路透社報導：歐盟委員會主席馮德萊恩4日宣布，歐盟將實施一項8000億歐元（約6.6萬億港元）的“重新武裝歐洲”計劃。她指出，這既是支持烏克蘭的短期迫切需求，也是為歐洲安全承擔更多責任的長期需要。



馮德萊恩表示，該計劃的首要任務是放鬆歐盟對預算支出的財政限制，從而“允許成員國在不觸發過度赤字程序的情況下大幅增加國防開支”；還將向成員國提供1500億歐元貸款用於國防投資，包括改進防空和導彈防禦、火炮系統、導彈和彈藥、無人機和反無人機系統等軍事裝備。



歐盟領導人將在6日舉行的國防開支特別峰會上討論這一計劃。馮德萊恩稱，如果歐盟成員國將其國防開支平均增加GDP的1.5%，這將創造近6500億歐元的財政空間。



此外，法國經濟與財政部長隆巴爾4日表示，法國反對將被凍結的俄羅斯資產用於歐洲軍費開支，稱這一做法“違反國際協議”。法國的立場是，被凍結俄資產屬於俄羅斯央行。



烏克蘭危機2022年全面升級後，西方凍結俄羅斯約3000億美元海外資產，其中包括歐盟凍結的俄羅斯中央銀行價值約2000億歐元的資產。歐盟國家已開始利用俄羅斯被凍結資產產生的收益資助烏克蘭軍備及戰後重建。