貿易戰升級　美國農產品出口勢受阻

中評社北京3月5日電／據大公網報導，綜合《華爾街日報》、路透社報導：美媒認為，美國的關稅政策將導致美國消費者被迫承受更貴的汽車和農產品。美國總統特朗普3日在自創的“真實社交”平台上就對外加征關稅一事，提醒美國農民。“致美國偉大的農民們：準備好開始生產大量農產品吧，在美國境內銷售。自4月2日起將對外部產品徵收關稅。”



數據顯示，在美國銷售的汽車和輕型卡車中，每五輛就有一輛以上是在加拿大或墨西哥製造的，一些汽車製造商嚴重依賴墨西哥和加拿大來實現在美國市場的銷售。墨西哥是向美國的最大成品車出口國。美國本土製造的汽車也含有很多外國零部件。馬斯克旗下的特斯拉在美國銷售的所有汽車都是在美國國內製造的，但數據顯示，特斯拉汽車中約有20%的零部件來自墨西哥。分析認為，加征關稅後，進口商可能會將大部分增加的成本轉嫁給消費者，美國汽車的平均價格可能會上漲約2000美元。



美國進口農產品價格也將飛漲。2024年，美國從墨西哥購買了超過490億美元農產品，從加拿大進口農產品達到410億美元，25%的關稅將推高農產品價格。美國農民擔心加拿大和墨西哥採取報復行動，對大豆和玉米等美國產品徵收關稅，導致收入減少，而這一情況在特朗普第一個任期內已經發生。



美國北卡羅來納州一名消費者在購買墨西哥牛油果時表示，特朗普的關稅政策與其抑制通脹的承諾背道而馳。“如果價格上漲25%，不是政府，也不是墨西哥人民埋單。誰來埋單？我們。”