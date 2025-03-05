非法藥丸毒害美國青少年

美國青少年死於芬太尼過量的人數激增，家長參加示威，呼籲加強對非法藥物的管控。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月5日電／據大公網報導，據《華盛頓郵報》報導：偽裝成處方藥的芬太尼藥丸正在毒害美國青少年。美媒去年指出，新冠疫情出現以來，全美12至17歲青少年死於藥物過量的人數激增，芬太尼氾濫是導致這種現象的主要原因。



去年5月，時任美國緝毒局局長米爾格拉姆告訴國會，美國人獲取非法藥丸就像在外賣平台點薄餅一樣簡單。在這些非法藥丸中，七成都含有芬太尼。它們奪取了數以萬計人的生命，並且更容易滲透進青少年群體。據米爾格拉姆介紹，美國每周都會有22名年齡在14至18歲之間的青少年因使用非法藥物而死亡，這是一場“全國性的悲劇”。



《華盛頓郵報》分析美國疾控中心（CDC）去年5月公布的數據發現，芬太尼是近年美國12至17歲青少年死於藥物過量人數激增的主要原因。2022年，美國首都華盛頓、馬里蘭州和弗吉尼亞州共有45名青少年死於鴉片類藥物過量，幾乎相當於過去三年死亡人數的總和。



美媒表示，青少年通常對鴉片類藥物沒有耐受性，且在服用非法藥丸時可能不知道其具體成分，更容易過量服用。去年，18歲少年納爾遜被起訴三項重罪，因為他此前向15歲少女奧爾提供含芬太尼的藥物，導致後者藥物過量死亡。奧爾的父母表示，一粒藥丸就能置人於死地，而奧爾死亡時身邊還放著四粒藥丸。