美專家：禁毒關鍵在抑制內需

中評社北京3月5日電／據大公網報導，綜合法新社報導：美國總統特朗普將關稅與芬太尼危機掛鈎，招致多方批評。邁阿密大學教授柯茲指出，解決芬太尼危機的關鍵在於抑制美國內部的需求，而不是對其他國家加征關稅。美國毒品政策歷史學家赫茨伯格表示，製藥公司唯利是圖，收買醫療專家和政客，導致鴉片類藥物氾濫成災；在解決這些問題之前，藥物上癮的悲劇將不斷在美國重演。



柯茲表示，美國人均毒品消費量位居世界第一，“需求”才是非法藥物市場的核心動力，不能抑制需求的禁毒方案就像是在不斷流血的傷口上貼膠布，無法解決問題。他直言，關稅對芬太尼危機起不了作用。美媒亦指出，只要美國人還在吸毒，毒品就會持續流入。



赫茨伯格說，鴉片類藥物氾濫成災，揭露出存在於美國消費市場的一個普遍問題：公司長期將利潤置於消費者安全之上。他指出，製藥公司起草或影響鼓勵醫生多開處方的專業指南，聘請醫療專家傳播有利於兜售藥物的信息，還通過游說政客等方式影響關於藥物監管和銷售的立法，“在這些問題得到解決之前，藥物上癮的悲劇將不斷在美國重演”。馬薩諸塞布蘭迪斯大學鴉片類藥物政策研究醫學主任克洛德尼則批評負責監管藥企的美國食品藥品監督管理局（FDA）玩忽職守。