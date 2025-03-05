美倒行逆施解決不了貿易逆差

中評社北京3月5日電／據大公網報導，幾天之內，特朗普在外交、貿易等方面一連串的任性妄為，讓全世界實實在在見到了“美國優先”的偏執。繼此前10%的加征關稅後，特朗普再次加碼10%。在這位商人出身的總統眼中，無論是中美貿易、美加墨關係，還是俄烏戰場、美日安保，似乎一切都只是簡單的交易，都可以量化為隨意撥弄的數字。



正如人大會議發言人婁勤儉所說，中方願與美方通過對話協商解決各自關切，但絕不接受施壓和威脅。中國同步對美國打出了反制“組合拳”，包括對等加征關稅、世貿框架下起訴，發布出口管制管控名單、不可靠實體清單等等。



美國2024年貿易逆差創歷史新高。這本是全球化分工條件下自由市場和公平競爭形成的結果。對中國的逆差額雖然仍最高，但相比2017年已下降了約二成，從中也可見中國為改善中美貿易作出的努力和善意。商人特朗普對貿易逆差如芒在背。然而，其近乎於偏執的極度自信或者說自大，對一切事務都篤信速戰速決，罔顧規則甚至不顧基本的外交禮節，以種種倒行逆施的做法來處理逆差，加劇了逆全球化。



外交部發言人林劍3日回應貿易戰問題時，引用了習近平主席說過的一句話：“吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明。”特朗普的離譜腦回路正是，只許美國放火，不許別國點燈。“美國優先”的單邊主義，換來的是眾叛親離的孤家寡人，為美國帶來了外交上、道義上的“逆差”和“赤字”。去年，中國實現了5%的經濟增速。在人工智能、機器人以及《黑神話：悟空》《哪咤2》百億量級的熱賣神話，充分證明了中國科技創新、文化創意、新型消費等方面的蓬勃火力。美國貿易摩擦、技術封鎖、外交孤立等“連環計”，一一被拆解。



婁勤儉在記者會上提到中歐關係時，用“任憑風浪起，穩坐釣魚台”來寄語歐洲。面對單邊主義逆流，中國以務實靈活的外交，推動了與歐盟、日本、印度的關係都在近期穩步回升。以平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，來團結大多數，得道多助，持續改善外部環境，與中國經濟自身的韌性和回旋空間相結合，構建起中國反制美國打壓的充足底氣。