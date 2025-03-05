北京衛健委：今年療護床位將達1800張

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，3月5日，北京市衛生健康委召開2025年老齡健康工作會。會上介紹，2025年北京市安寧療護床位將達到1800張。



2024年北京市開展失能失智老年人健康管理，累計篩查重點老年人16.3萬人次；



開展老年人“口福”項目，為65歲及以上老年人提供口腔健康檢查10萬餘人；



在全市322個社區（村）開展老年人心理關愛項目試點，累計提供老年人心理關愛服務3萬餘人次。



2024年，北京市老年健康管理服務率達到70%，服務老年人236.7萬人次。



目前，北京市已有672家機構建設成為老年友善醫療機構，二級及以上綜合性醫院設立老年醫學科占比達到86.7%，老年健康服務能力不斷增強。



2024年新增安寧療護中心8家、老年護理中心11家，累計完成轉型建設安寧療護中心20家，老年護理中心32家，實現區級“兩個中心”全覆蓋。經過三年的努力，北京市開設安寧療護服務的醫療機構從不足20家增長到近100家，開放安寧療護床位從不足50張增長到1400餘張；北京市老年護理院（中心、站）從不足30家達到158家，床位近1600張。綜合連續、覆蓋城鄉、就近就便的老年健康服務體系越來越完善。



2025年北京市將繼續關注“老老人”重點人群，聚焦健康老齡化，優化老年健康服務、夯實醫養結合，破解發展難題。