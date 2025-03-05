中國精準反制　美國對華關稅戰自損短視

中評社北京3月5日電／據大公網報導，美國政府以所謂“芬太尼問題”為由，昨日起對中國輸美商品額外加征10%關稅，這是美國繼2月初對華加稅後的再次單邊行動。面對美國步步緊迫的關稅戰，中國不僅占據國際道義，而且反制措施精準有效。



就前者而言，美方此次對華加稅的理由“應對芬太尼濫用問題”，明顯不合邏輯。據國際麻醉品管制局報告，美國芬太尼危機的主要來源是其國內非法製造與流通，而非中國出口。中國自2023年起已建立全鏈條芬太尼管制體系，對美出口量較2018年下降98%。而且，用“芬太尼”作為對他國加稅理由，已成美國實施霸凌關稅政策的“萬金油”，不僅作為對華加征關稅的理由，也是對美國兩個鄰國墨西哥和加拿大加征關稅的理由。



甩鍋卸責掩蓋治理無能



所以，利用“芬太尼”作為對華加征關稅的借口，是典型的美式“甩鍋卸責”行為，是美國無視客觀事實，將國內治理無能的矛盾轉嫁至中國，試圖通過關稅手段掩蓋其禁毒政策的失敗。墨西哥、加拿大等國可以屈從美國的關稅戰淫威，中國可不吃美國這一套。隨著美國對全世界加征所謂對等關稅，美國對全球發射“關稅子彈”，美國單邊主義的關稅政策愈發失去國際道義。



中國的反制措施包括，對原產於美國的農產品、能源產品等加征10%至15%關稅，並在世界貿易組織（WTO）發起訴訟。顯然，中方精準、克制的反制策略，不僅彰顯維護自身權益的決心，也為各國提供了反制美國霸凌的範例。面對美方挑釁，中國的反制措施體現出“精準性”與“規則性”兩大特點。



一方面，中國反制措施精準擊中美國經濟痛點。中國公布的清單涵蓋農產品、能源、工業品等四大類，其中大豆、玉米、豬肉等美國對華出口主力商品被加征10%至15%關稅。這些產品不僅關乎美國農業利益集團，更與2025年中期選舉的關鍵州選情深度綁定。例如，艾奧瓦州作為美國大豆主產區，其農民群體是共和黨的重要票倉，中方反制將迫使美方重新評估政治代價。



另一方面，中國反制措施體現維護多邊貿易體系。中方在WTO爭端解決機制下對美提起訴訟，強調單邊關稅違反非歧視原則和關稅約束義務。這一行動不僅是為自身維權，更是為維護全球貿易秩序樹立標杆。美方屢次繞開多邊框架實施單邊制裁，實質上是對全球經濟治理體系的破壞。中方的法律訴訟，為發展中國家抵制霸權行徑提供了範例。