鐵路公安開展“學雷鋒”活動為旅客紓難解困

中評社北京3月5日電／據央視新聞報導，今年3月5日是第62個“學雷鋒紀念日”。連日來，各地鐵路公安機關積極開展“學雷鋒·文明實踐我行動”活動，認真學習新時代雷鋒精神，盡心盡力為旅客排憂解難。



各地鐵路公安機關強化民警宣傳教育，進一步牢記全心全意為人民服務宗旨。北京鐵路公安處團委組織900餘名青年民警開展“傳承雷鋒精神，共築鐵路平安”主題活動，通過觀看雷鋒事跡紀錄片、讀書等活動，增強民警服務意識。廈門、奎屯、石家莊等鐵路公安處組織民警開展座談討論，始終把旅客群眾放在心間。武威鐵路公安處金昌站派出所開展“學雷鋒，獻溫情”主題活動，組織民警多看一眼、多走一步、多問一句。哈爾濱鐵路公安處組織青年民警到哈爾濱市躍興社區黨群服務中心“東北雷鋒輔導員研學基地”，通過觀看閱讀雷鋒影像書籍，學習雷鋒精神。



各地鐵路警方組織民警從崗位做起，從小事做起，用實際行動踐行雷鋒精神。海拉爾鐵路公安處團委聯合鄂溫克旗團委組織開展“圓夢微心願，愛心伴成長”活動，到錫尼河學校發放羽絨服、書包等物品100餘件，鼓勵學生們勤奮學習，成為國家棟梁。白城鐵路公安處攜手白城市百川公益，開展“書香滿園·共享閱讀”主題捐贈活動，號召民警捐贈圖書100餘册，為公益活動貢獻鐵警力量。深圳鐵路公安處西九龍站派出所組織青年民警成立“紫荊花服務隊”，為出行旅客提供幫扶、指引等服務。丹東鐵路公安處寬甸站派出所組織民警到鐵路沿線5個困難家庭走訪幫扶，送去鐵警關愛。庫爾勒鐵路公安處若羌站派出所組織“樓蘭鐵警”志願服務隊，開展“雷鋒伴我行，服務暖人心”主題黨日活動，為旅客提供服務200餘人次。福州鐵路公安處福州站派出所組織民警走進福州市晉安區一家養老院，通過擊鼓傳花、投籃等活動，為老年人送去歡樂。3月4日，哈爾濱鐵路公安處賓州站派出所民警崔慧冬接到求助後，及時將旅客遺忘在列車上的手機找到，輾轉交給失主。



各地鐵路公安機關將雷鋒精神融入日常工作，通過點滴小事服務旅客群眾。齊齊哈爾鐵路公安處去年以來共開展社區志願服務300餘次，幫助重點旅客1000餘人次。大同鐵路公安處大同南站派出所副所長陳浩發揮自身特長，開展志願理髮服務，累計為職工群眾義務理髮100餘人次。庫爾勒鐵路公安處庫爾勒站派出所女民警胡澤金，自2023年以來，堅持每月向聯合國兒童基金會捐資，幫助中國及其他地區的貧困兒童快樂成長，累計捐助1300元。



各地鐵路警方還結合實際，開展形式多樣的安全宣傳活動。吉林鐵路公安處蛟河西站派出所民警在候車室通過“以案說法”，為旅客群眾講解反詐常識。合肥鐵路公安處桐城東站派出所民警向沿線農戶宣傳無人機飛行法規，提高農戶安全意識和法律意識。杭州鐵路公安處餘姚站派出所設立“學雷鋒反詐宣傳崗”，通過發放資料、現場講解等形式為300餘名旅客介紹反詐知識。