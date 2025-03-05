【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿塞拜疆巴庫一煉油廠發生火災
http://www.CRNTT.com
2025-03-05 17:45:38
中評社北京3月5日電／據新華社報導，阿塞拜疆首都巴庫一座煉油廠5日發生火災，目前火勢已暫時得到控制，尚未有人員傷亡的消息。
據阿塞拜疆緊急情況部通報，當地時間5日上午10時左右接到火警報告後，消防人員立刻趕往現場。另有三支救護隊也已趕往現場。
據阿塞拜疆生態和自然資源部環境監測中心通報，該部專家已前往發生火災的煉油廠所在地，對當地空氣進行監測。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
王小洪會見阿塞拜疆安全總局局長
(2025-02-19 14:45:12)
索馬里總統首次訪問阿塞拜疆
(2025-02-13 10:37:34)
哈交通部公布阿航客機失事初步調查報告
(2025-02-05 12:19:57)
阿塞拜疆：調查顯示客機因外力撞擊受損墜毀
(2025-02-05 09:56:30)
格魯吉亞總理科巴希澤訪問阿塞拜疆
(2025-01-18 11:41:30)
巴西將分析阿塞拜疆航空公司失事客機黑匣子
(2025-01-01 10:34:39)
普京就阿塞拜疆墜機事件致歉
(2024-12-29 16:07:21)
普京同哈薩克斯坦總統就墜機事件通電話
(2024-12-29 09:21:19)
普京為發生“悲劇性事件”向阿塞拜疆致歉
(2024-12-29 09:03:14)
伊朗與阿塞拜疆舉行聯合軍演
(2024-11-25 11:09:36)