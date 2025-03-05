阿塞拜疆巴庫一煉油廠發生火災

中評社北京3月5日電／據新華社報導，阿塞拜疆首都巴庫一座煉油廠5日發生火災，目前火勢已暫時得到控制，尚未有人員傷亡的消息。



據阿塞拜疆緊急情況部通報，當地時間5日上午10時左右接到火警報告後，消防人員立刻趕往現場。另有三支救護隊也已趕往現場。



據阿塞拜疆生態和自然資源部環境監測中心通報，該部專家已前往發生火災的煉油廠所在地，對當地空氣進行監測。