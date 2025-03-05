中評社北京3月5日電／據新華社報導，國際縱橫談｜傾聽拔節成長的聲音——世界關注兩會感受中國經濟前行動力



驚蟄時節至，萬物現生機。全國兩會吸引全球關注。



在“兩會時間”裡，世界更清晰地聽到中國經濟拔節成長的聲音，感受中國經濟破浪前行的動力，增強合作共贏的信心。



穩健前行 無懼風雨應對挑戰



兩會開幕前夕，國家統計局發布2024年國民經濟和社會發展統計公報，中國國內生產總值比上年增長5.0%，中國經濟總量首次突破130萬億元。在波譎雲詭的世界局勢大背景下，中國經濟無懼風雨、穩步前行的底氣和定力充分顯現。



這一成績來之不易。近年來，全球經濟遭遇重重挑戰，中國經濟面對外部壓力加大、內部困難增多的複雜嚴峻形勢，保持穩健增長，推動世界經濟航船持續前行。2024年，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，經濟增速位居世界主要經濟體前列，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。



“放眼全球，很少有國家能夠像中國一樣在經濟增長方面有如此積極的表現。”孟加拉國－中國商業工業協會秘書長馬蒙·姆裡達說，中國通過改革和創新應對挑戰，為全球經濟發展作出重要貢獻。



正視困難、準確研判，沉著應變、綜合施策……觀察人士認為，中國經濟穩健增長源自“中國之治”。特別是2024年9月以來，隨著存量政策和增量政策組合效應逐步釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進，積極變化增多。去年12月召開的中央經濟工作會議提出“根本保證”“五個必須統籌”，深化了對經濟工作的規律性認識，進一步精準指導中國經濟治理與實踐的航向。