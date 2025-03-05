緬懷李福登　林富男追思餐旅教育巨擘

追思會現場 追思會現場 中評社高雄3月5日電（作者 陳雅婷）高雄餐旅大學舉辦創校校長、台灣藝術研究院院務顧問李福登博士追思會，各界齊聚在高雄餐旅大學國際聽緬懷這位“餐旅教育之父”。由前“教育部長”吳清基代表頒“總統”褒揚令。台灣藝術研究院院長林富男在會後表示，深情回憶與李校長三十年的情誼，並讚揚其對教育與藝術的卓越貢獻。



追思會於今(5)日在高雄餐旅大學國際會議廳舉行，南台灣各所大學校長均親臨會埸，教育界人士滿席而座約500人參加。台南應用科技大學校長楊正宏、高雄餐旅大學前校長容繼業、東方設計大學前副校長劉光盛、東海大學校友總會卓理事長春英及高雄餐旅大學陳校長敦基等，分別代表上台追思致詞。典禮以小號獨奏《追思曲》揭開序幕，隨後播放李福登的生平影輯，回顧他從嘉義布袋小漁村出身、創辦高餐大的奮鬥歷程。台灣藝術研究院院長林富男感慨，這些影像讓我彷彿又見到了李校長，他的一生，是奉獻與奮鬥的典範。



“我與李校長相識三十年，雖年齡相差20歲，但他待我如子，我敬他如父。”林富男回憶，李校長不僅在專業上指導他，更在生活中關懷備至。他的風範讓人折服，他的慈愛讓我感受到長者的溫暖。



談及李福登的教育事業，林富男讚譽有加。李校長出生於1936年，自幼喪父，由母親獨力撫養，這樣的背景造就他堅毅不拔的性格。他用奮鬥與奉獻回報社會。李校長畢業於東海大學，創辦高雄餐旅大學，並倡導“三明治教學法”，強調理論與實務並重，培育無數餐旅人才。他高瞻遠矚勇於挑戰的遠見與執著，奠定了台灣餐旅教育的基礎。



李福登被譽為“餐旅教育之父”，曾獲“總統”頒授二等景星勳章，獲“教育部”六次頒授獎章，是台灣首位由私立大專校長轉任公立大專校長的人。此外，他曾獲技職教育卓越貢獻獎、終身榮譽獎，並擔任“總統府國策顧問”、“教育部”顧問、高雄捷運公司董事等職務。



李福登與林富男在藝術領域亦有深度合作。2015年，林富男舉辦油畫個展，李校長親自出席，並讚揚其畫作，給予極大鼓勵。他深知藝術對學生全面發展的重要性，因此在高餐大課程中融入藝術教育，讓學生學習專業知識的同時，也能培養美學素養。



李校長長期支持台灣藝術研究院，參與藝術推廣，鼓勵本土藝術家發展。他總說，藝術是文化的靈魂，推動藝術，不只是教育的延伸，更是文化傳承。



談及李福登的離世，林富男難掩悲痛。“李校長的一生，是奉獻、堅韌、慈祥的象徵。他雖然離開我們，但他的精神將長存，他的教誨將指引我們前行。”

