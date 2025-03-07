陳先才答中評：報告涉台論述體現戰略耐力

廈門大學台灣研究中心主任陳先才 中評社香港3月7日電（記者 段曉魯）廈門大學台灣研究中心主任陳先才接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉台部分予以解讀。他表示，報告中的涉台論述顯示出對台工作大政方針不變，在國際局勢的快速變化下，“台獨”及外部勢力的挑戰都是很大的，在這種情況下一定需要深化兩岸融合發展，這體現了中央對台的戰略耐力，不懼怕外面的風雨，堅持走我們的大政方針。



陳先才表示，這次政府工作報告涉台部分與之前相比，有兩個亮點。第一個是強調“一國兩制”的對台工作大政方針不變，包括堅持一個中國和九二共識這些方略是不會改變的。第二個是要促進兩岸經濟文化交流合作，這個有強烈的意涵。讓自己印象對深的內容是“深化兩岸融合發展”。



陳先才表示，報告涉台內容還是主要強調兩岸融合發展，在百年未有之大變局下，大陸繼續堅持現行的對台政策，這彰顯了中央以我為主，不受外部因素的影響，並且有能力掌控兩岸關係主動權及主導權，這一點是非常清楚的。此外，這也體現了中國總體實力的提升，關於對台政策的強大信心。



陳先才指出，當前台海局勢不斷變化，涉台論述中特別提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，這個信號是釋放給台灣民眾的。現在美國想收割台灣半導體方面的利益，台灣社會現在認為“台積電”變成“美積電”，美國想把台灣的先進技術一網打盡。在這種情況下，中央釋放出推動兩岸在半導體方面的合作，推動兩岸共同建立中華民族的共同經濟體。



對比2024年政府工作報告，涉台段落結尾處由“同心”共創改成了“攜手”共創民族復興偉業，陳先才認為，“同心”代表了兩岸之間的情感，而“攜手”代表了行動，有了“心”還不夠，大家要一起行動起來共創民族復興偉業。這也體現了在兩岸共創民族復興偉業方面，外部勢力是不能夠阻撓的，這是在進程之中，而且正在加速推進。希望台灣的有志之士主動跟大陸方面一起，共創民族復興偉業，推動兩岸融合發展。