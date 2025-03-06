曾偉雄：國家給香港的定位強調“國際化”

全國政協委員曾偉雄在小組討論後接受媒體採訪（中評社 郭至君攝） 中評社北京3月6日電（記者 郭至君 盧哲）十四屆全國人民代表大會第三次會議5日上午在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大三次會議作政府工作報告。報告提到，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。全國政協委員、國家禁毒委員會副主任、香港特區警務處前處長曾偉雄5日在北京談到政府工作報告表示，“十四五”規劃綱要下，國家給予香港的定位非常強調“國際性”，要做到八大中心也必須“國際化”。他認為，政府工作報告強調港澳的國際化是合時的，這是香港在發展上要更留意的地方，亦為十五五規劃打好基礎，希望大家一起在這方面努力。



另外，美國以中國打擊芬太尼不力為由，對華加徵關稅。國新辦4日發布《中國的芬太尼類物質管控》白皮書。曾偉雄表示，不少人士對內地就芬太尼的工作實情不瞭解，易被美國的指控誤導，白皮書列明中國在管制芬太尼上的工作和成效，有助釐清事實。他強調國家一直有履行就芬太尼管控的國際義務，以及2018年國家主席習近平對美方作出的承諾，防止中國非法販運芬太尼到美國的效果明顯。曾偉雄說：“包括國內同胞也好，海外人士也好，對實情不瞭解，容易被美國指控誤導，所以白皮書第一是釐清事實。防止在中國非法販運芬太尼到美國，效果是非常明顯，事實上已經很多年，中國販運芬太尼到美國的案例一宗都沒有。全球整類列管的國家不是太多，我們是領先的。”



