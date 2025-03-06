倪永傑答中評：報告凸顯推進統一大業決心

上海台湾研究所所长，《台海研究》主编倪永杰（中评社 袁晓麦摄） 中評社香港3月6日電（記者 袁曉麥）上海台灣研究所所長、《台海研究》主編倪永傑昨日接受中評社記者專訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。倪永傑認為，《政府工作報告》涉台論述簡潔明了、務實可行且具有鼓勁激勵作用。報告開宗明義貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，明確鎖定推進統一大業與民族復興偉業的總目標，致力於塑造統一聲勢、增強發展動能。他建議，未來兩岸應開展“智交流”，重點運用人工智能優勢，同時推進生活方式、新時尚的軟交流，以及人文、文化、影視藝術等文交流，推動兩岸高質量、可持續、雙向化的融合發展。



今年《政府工作報告》涉台段落如下：我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



報告涉台論述簡潔明了、可行務實、鼓勁給力



倪永傑表示，今年《政府工作報告》中的涉台論述簡潔明了、可行務實且鼓勁給力。他從四個方面概括了今年報告涉台論述的重點：一是開宗明義，貫徹新時代黨解決台灣總理的總體方略；二是鎖定目標，推進統一大業與民族復興偉業，塑造統一聲勢、增強發展動能；三是堅持兩個原則，堅持一中原則與“九二共識”，強調這是兩岸關係政治基礎和前提；四是實施兩個反對，要反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，要取得重要進展，採取一切必要措施，以構成有效的打擊和威懾效果。

