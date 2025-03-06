15位代表委員答中評 分析報告涉台內涵

全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周（中評社 林艶攝） 中評社北京3月6日電（中評社報導組） 十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。15位代表委員在第一時間接受中評社記者採訪，對今年政府工作報告涉台部分的內容進行了深入的分析與解讀。



政府工作報告中的2025年政府工作任務篇章特別提到對台工作內容，李強表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周接受中評社記者採訪表示，大陸堅持貫徹新時代解決台灣問題的總體方略，既體現了大陸的戰略定力，也展現了對台海局勢掌握的自信。在當前台灣當局不承認“九二共識”情況下，大陸始終堅持“九二共識”並反復強調其重要性，一方面是因為“九二共識”是兩岸關係的定海神針，另一方面也表明對兩岸關係仍充滿期待，意味著在“九二共識”基礎上，兩岸還可以繼續協商談判。他指出，“九二共識”也為和平統一保留了空間，如果不想和平統一，就不需要這個空間的存在。



楊毅周也指出，大陸雖然有信心，但台獨分裂和外部勢力仍然是台海局勢最大威脅，且有越來越嚴重的趨勢。尤其是賴清德提出的新兩國論，實際上是漸進式的法理台獨，對兩岸和平發展造成巨大的傷害，也衝擊著台海的和平穩定。因此，今年政府工作報告特別將“堅決反對‘台獨’分裂和外部勢力干涉”提到前面更重要的位置，目的也是為了維護兩岸和平發展，維護台海和平穩定，為和平統一創造更大的時間和空間。總而言之，今次報告雖然沒有提到“和平統一”，但處處為了和平統一在努力。



全國政協委員、全國台聯研究室主任陳小艷接受中評社記者採訪表示，大陸對台政策延續以往基調，強調兩岸關係和平發展與融合，並新增“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度的政策”，顯示大陸將從制度與法律層面深化兩岸交流。她認為，儘管民進黨執政且賴清德堅持“台獨”，大陸仍秉持“兩岸一家親”立場，通過交流增進台灣民眾對大陸的瞭解，並以大陸經濟、科技進步為台灣企業提供新機遇。她提到，自媒體在台灣流行讓民眾更易接觸大陸真貌，民進黨抹黑難以奏效；春節期間《哪吒2》熱潮也顯示兩岸文化根脈深厚。報告結尾從“同心”改為“攜手”，她解讀為“攜手”更生動親近，展現大陸自信與包容，願接納台灣各界。

