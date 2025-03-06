中評現場：李鴻忠就代表法修正草案作說明

全國人大常委會副委員長李鴻忠作關於全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案的說明（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議開幕會3月5日上午在北京人民大會堂舉行。受全國人大常委會委托，全國人大常委會副委員長李鴻忠作關於全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法修正草案的說明。



李鴻忠表示，代表法是規範和保障人大代表依法行使代表職權、履行代表義務、發揮代表作用的基本法律。這部法律的頒布施行，對規範和保證代表依法履行職責，充分發揮代表作用，保證人民當家作主，發揮了重要作用。全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，貫徹落實黨中央重大決策部署，有必要與時俱進修改完善代表法，保障和促進人大代表工作高質量發展，更充分地發揮人民代表大會制度的顯著優勢。



李鴻忠指出，修改代表法是堅持黨的全面領導、堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路的必然要求；是推動人大工作高質量發展，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度的重要保障；是發展全過程人民民主，使各級人大及其常委會成為始終同人民群眾保持密切聯繫的代表機關的客觀要求。



李鴻忠表示，代表法修正草案共34條，主要修改內容包括：充實總則部分規定，拓展和深化“兩個聯繫”制度機制，完善人大代表工作能力建設有關規定，完善代表在本級人民代表大會會議期間的工作有關規定，完善代表在本級人民代表大會閉會期間的活動有關規定，完善代表執行職務的保障有關規定，完善代表議案和建議辦理機制，完善代表履職管理監督有關規定，適應監察體制改革需要補充相關內容。