劉國深答中評：大陸從容不迫深化對台治理

兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深（中評社資料圖） 中評社北京3月6日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深接受中評社記者採訪，就今年政府工作報告中的涉台表述進行瞭解讀。劉國深指出，大陸對台大政方針穩定性和連續性有目共睹。新形勢下，相信大陸方面可以更加從容不迫地根據自身的能力和節奏治理涉台事務，因勢利導逐步深化對台治理，推進涉台治理前沿。



政府工作報告中的2025年政府工作任務篇章特別提到對台工作內容，李強總理表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



劉國深就此表示，今年政府工作報告令其最深刻的印象是，面對民進黨當局的分離主義立場和態度，中央政府解決問題的原則立場沒有絲毫動搖，對台大政方針的穩定性和連續性有目共睹。在兩岸官方交流合作遇到困難的情況下，中央政府積極主動引領兩岸關係和平發展、融合發展方向和進程的政策沒有改變。政府工作報告明確要求“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”，就是大陸方面在促進祖國完全統一方面只爭朝夕、迎難而上生動的體現。



對於如何看待在新形勢下大陸方面繼續堅持現行的對台政策，劉國深指出，與台灣地區的政治動蕩、政策起伏相比較，大陸方面的政治安定，政策可持續性很強。大陸對台政策是國家整體發展戰略的一部分，大陸方面是從全局的高度定位處理台灣問題，台灣問題的主導權和主動權進一步掌握在大陸方面手中。新形勢下，相信大陸方面可以更加從容不迫地根據自身的能力和節奏治理涉台事務，因勢利導逐步深化對台治理，推進涉台治理前沿。

