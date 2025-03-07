李振廣答中評：兩岸交流合作加深制度化建設

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣教授（中評社資料照） 中評社北京3月7日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。北京聯合大學台灣研究院院長李振廣第一時間接受中評社記者採訪並解讀了今年政府工作報告中的涉台內容。李振廣表示，關於“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”這一新提法，令人眼前一亮，意味著兩岸經濟文化交流合作要深入開展制度化建設。這既是兩岸關係長遠發展的需要，也是推進兩岸交流合作制度化、規範化、科學化、現代化的需要。



政府工作報告中的2025年政府工作任務篇章特別提到對台工作內容，李強表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



李振廣認為，此段報告涉台表述具有三層重要意涵：



第一，指導政府對台工作基本原則的穩定與堅定。李振廣表示，今年政府工作報告涉台內容第一部分重申了中央對台政策的指導原則，那就是“我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展”。這些原則是我們長期堅持一以貫之的，毫不動搖，也回答了人們的普遍關切，展示了中央對台政策原則的堅定性與穩定性。



第二，明確了中央政府今年對台工作的重點。今年的政府工作報告提出，“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉”。這就是2025年的對台工作重點。特別是關於“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”這一新提法，令人眼前一亮，印象深刻。這意味著，兩岸經濟文化交流合作要深入開展制度化建設。這既是兩岸關係長遠發展的需要，也是推進兩岸交流合作制度化、規範化、科學化、現代化的需要。

