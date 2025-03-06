中評現場：雷軍談繼續堅持走科技創新的道路

全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月6日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議首場“代表通道”集中採訪活動5日上午在北京人民大會堂中央大廳北側舉行。全國人大代表，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍說，全球用戶越來越認可中國科技創新的價值。雷軍表示，製造業是我國立國之本、強國之基，小米作為中國製造業發展的建設者和受益者，將繼續堅持走科技創新的道路，走高端化發展的道路，讓廣大消費者能夠享受科技帶來的美好生活，為推進中國式現代化貢獻自己的力量。



雷軍在回答記者關於“何以科技創新引領新質生產力發展”的提問時說，今年正好是小米創業15周年。“過去15年的創業，讓我深刻體會到，無論是傳統產業的轉型升級，還是培育壯大新興產業，都離不開科技創新。”雷軍說，5年前，小米就下決心加大科技創新力度，進一步投資底層核心技術，當時規劃了5年要投1000個億，現在5年過去了，大約投了1050億。



雷軍表示，巨額的研發投資給小米帶來了巨大的變化。第一是手機業務。小米已經連續18個季度排在全球手機市場的前三。小米在持續衝刺高端市場，剛剛還發布了小米15Ultra。同時，小米的智能家居物聯網平台連接的設備數也是全球最大。這一切都表明，全球用戶越來越認可中國科技創新的價值。



第二，4年前小米決定進入新能源汽車賽道，當時就下決心從底層核心技術做起，10倍投入，認認真真造一輛好車。三年時間過去以後，去年3月正式發布了小米汽車。“小米汽車一亮相就受到了廣大用戶的好評，”雷軍說，小米作為汽車產業的新人，在去年短短的9個月時間裡就交付了13.5萬輛，在行業裡也算創了一個小小的奇跡。“同時，我們敢於跟全球最強的對手比拼，在德國紐北賽道上，小米SU7 Ultra的原型車跑出了6分46秒874的圈速，成為紐北賽道史上全球最快的四門車。”雷軍強調，這些成績的背後，都離不開科技創新。小米超級電機V8S，在已量產的主驅電機中，是全球轉速最快，也是全球性能最強大的，“而這個電機就是我們小米自己研發，並且是在我們北京工廠自己生產的。在這裡，我要特別感謝北京這片沃土，正是這片沃土孕育了小米。”