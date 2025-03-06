中評現場：周雲傑稱人工智能是中國企業機會

全國人大代表，海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月6日電（記者 盧哲）全國人大代表，海爾集團董事局主席、首席執行官周雲傑5日表示，人工智能是中國企業的時代機會，相信會有更多的中國企業不斷創造出享譽世界的中國品牌。



十四屆全國人大三次會議首場“代表通道”集中採訪活動5日上午在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。周雲傑在回答記者關於中國品牌走向世界市場的提問時說，海爾是在山東這片沃土上成長起來的企業，“我是1988年大學畢業就加入了海爾，見證了海爾全球化的全過程。總結下來，有三個關鍵詞：堅守、創新、共贏。”



周雲傑說，第一是堅守，對創出中國人自己的世界名牌的堅守。海爾的全球化之路，沒有選擇代工那條路，而是堅持打造自己的品牌，先進入發達國家，再進入發展中國家。“應該說，這條路很難走，從1991年批量出口，到2016年在海外市場實現盈利，我們整整堅持了25年。但正是這份初心的堅守，使海爾實現了從中國產品到中國品牌的轉變，已經連續十六年蟬聯全球大型家電第一品牌。”



第二是創新，科技創新是一個品牌能否立足世界的關鍵變量。周雲傑說，一個企業要走向世界，必須錨定科技創新這個基點，不斷地“尋尖”“拔尖”，才能真正成為“頂尖”。海爾也是在這種情況下不斷對標國際標準，實現了突破。“記得在2014年國際電工委員會上，海爾首次提出了冰箱的保鮮國際標準，遭到了一些國家代表的反對，理由是中國不可能從0到1制定一個國際標準。中國人就不能制定國際標準嗎？我們不相信，所以海爾堅持自主創新，提出控氧保鮮、磁控保鮮等技術，最終在2020年成功發布為國際標準，目前該標準已經被英國、歐盟等20多個國家和地區採用。”周雲傑說，海爾目前在全球建立了十大研發中心，陸續推出了200多項原創性產品，贏得了世界的尊重。“同時，我們牽頭制定了100多項國際標準，引領了全球家電的科技創新。目前中國也已經成為了世界家電創新的佼佼者，全球每10件家電專利中就有7件來自中國。”