王海良答中評：報告涉台內容展現戰略自信

上海東亞研究所所長王海良（中評社圖片） 中評社北京3月7日電（記者 海涵）上海東亞研究所所長王海良日前接受中評社記者採訪，就2025年政府工作報告涉台內容予以解讀。他指出，政府工作報告堅持推動兩岸關係和平發展目標，主觀上沒有因形勢變化或困難增加而主動放棄和平或放任兩岸關係走向負面甚至惡化的意念，並為此完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展。這充分展現了戰略定力、戰略自信和戰略清晰。



國務院總理李強5日上午在十四屆全國人大三次會議上作政府工作報告，談及台灣問題，他表示，我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業。



王海良認為，今年政府工作報告涉台內容有三個重要意涵。第一，首先申明堅持“兩反”，即堅決反對“台獨”分裂和反對外部勢力干涉，表明這是兩大無可迴避或輕視的重要任務，其現實性與緊迫性顯而易見，保持堅定原則性和高度警惕性是必須的和一貫的。



第二，堅持推動兩岸關係和平發展目標，主觀上沒有因形勢變化或困難增加而主動放棄和平或放任兩岸關係走向負面甚至惡化的意念，並為此完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，深化兩岸融合發展。這充分展現了戰略定力、戰略自信和戰略清晰。



第三，對台灣同胞關切與照顧的真心實意，體現在“增進兩岸同胞福祉”中，是在其中做到增進台灣同胞福祉。這是“兩岸一家親”的政策表現。

