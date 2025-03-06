中評現場：張冬旭營長 保家衛國的底氣更足

全國人大代表，陸軍某合成旅營長張冬旭（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月6日電（記者 盧哲）全國人大代表，陸軍某合成旅營長張冬旭表示，這些年所在營經歷了從步兵營到合成營的轉型，也在不斷深化實戰實訓的探索實踐。近幾年，緊跟武器裝備更新換代的步伐，從先進裝備、高新技術中挖掘戰鬥力新的增長點，探索創新“信息+火力”戰法訓法，不斷提升合成作戰效能。作戰體系聯合越來越緊，作戰力量攥指成拳，實戰能力不斷躍升，“我們保家衛國的底氣更足了，制勝強敵的信心也更強了。”張冬旭說，腳踏祖國大地，守護萬里河山，每名軍人都肩負使命。



十四屆全國人大三次會議首場“代表通道”集中採訪活動5日上午在人民大會堂中央大廳北側舉行，邀請部分全國人大代表接受採訪。有記者問張冬旭，作為來自基層部隊的一線帶兵人，有何帶領官兵練兵備戰的體會感受、如何介紹部隊轉型建設的發展變化？



張冬旭介紹，自己是陸軍合成營的一名營長。“我們營是一支戰功卓著、榮譽厚重的英雄部隊，革命戰爭年代參加過260餘次戰役戰鬥，湧現出20個英模單位和28名戰鬥英雄。每當新兵入營幹部任職、每次執行重大任務，都要到榮譽室重溫歷史傳統。走上營長崗位那一天，我專門去了榮譽室，看著先輩留下的一面面戰旗、官兵拼來的一項項榮譽，覺得肩上的擔子沉甸甸的，下決心傳承發揚光榮傳統，帶好訓練帶好兵，把營隊建設得更過硬。”



張冬旭說，這些年所在營經歷了從步兵營到合成營的轉型，也在不斷深化實戰實訓的探索實踐。“每年，我們都參加跨區實兵演習，從北疆草原到南國密林，從東海之濱到西部戈壁，足跡遍布大江南北，大家練指揮、練技能、練作風，官兵們夏練三伏，晴天一身汗，雨天一身泥；冬練三九，戰風雪、鬥嚴寒。雖然訓練節奏快，備戰任務重，但官兵始終熱情高漲、鬥志昂揚，因為大家覺得，每一滴汗水都不白流，都凝結成了戰鬥力。”