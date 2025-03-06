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馬克龍：將就向歐洲提供核保護傘開展戰略討論
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2025-03-06 09:05:28
中評社香港3月6日電／法國總統馬克龍5日晚發表電視講話時指出，他已經決定就法國向歐洲盟國提供“核保護傘”的問題展開戰略討論。
法國媒體報導，馬克龍此前曾表示準備與歐洲國家就核保護體系問題進行戰略對話，目的是讓歐洲不再依賴美國的“核保護傘”。
據新華社報導，在5日的電視講話中，馬克龍表示，法國擁有獨立、完整的核威懾能力，因此法國在歐洲防務問題上享有特殊地位。他強調，是否使用核威懾的決定權始終掌握在法國總統手中。
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