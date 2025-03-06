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馬克龍：拒絕簽訂脆弱的俄烏停火協議
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2025-03-06 09:12:29
中評社香港3月6日電／法國總統馬克龍表示，歐洲的盟友美國已經改變在俄烏衝突的立場，減少對烏克蘭支持，為歐洲未來的安全和繁榮增加更多不確定性。
據香港電台報導，馬克龍在歐盟特別峰會召開前夕發表講話，他認為，通向和平的道路不能透過放棄烏克蘭來實現，因此拒絕簽訂一個脆弱的俄烏停火協議。 馬克龍強調，如果簽定和平協議，歐洲可能需要在烏克蘭部署軍隊來保證各方對協議的尊重。他又說，法國將商討擴大核保護範圍以保衛歐洲盟友。
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