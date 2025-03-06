﻿醫院誤餵固體食物　明愛病人鯁喉不治

明愛醫院醫療事故，院方交代事件。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月6日電／據大公網報導，﻿明愛醫院發生“餵錯餐”醫療事故事件，75歲男病人需進食流質或糊狀的“軟狀食物”，醫生在病歷注明“DAT”，即“病人能吃什麼就給什麼”，但護士誤以為可吃正常餐，男病人於本周一被喂食正常餐後鯁喉，搶救後情況持續轉差，一個半小時後死亡。院方昨日公布事件，相信涉及醫護溝通出問題。院方向家屬致歉，成立根源分析委員會，八星期內完成調查。



有立法會議員關注事件是否與護士人手不足、未有時間翻查病人進食紀錄有關，並建議檢視病人飲食指示的書寫準則，作出更清晰仔細的指示。



該名男病人有高血壓及認知障礙症病史，上月起由吃碎餐，改為吃糊餐。他於上周五（2月28日）因腹部脹痛及無法排便，被送入明愛醫院，治療後情況好轉，醫生評估可進食“流質飲食”。事發於本周一（3月3日），醫生再評估後，在病歷寫上DAT（Diet As Tolerated），即可進食平時可進食的食物。



成立委員會 八周內完成調查



明愛醫院行政總監關慧敏昨日表示，護士和醫生溝通出問題，誤以為指示是病人可進食正常餐。一名有四年年資的護士發出餵餐指引，午餐時段，一名五年級護士學生向該病人喂食正餐，包括米飯、切碎的肉和菜，病人有咀嚼及吞嚥，但其後咳嗽，心臟驟停。醫護進行急救，但病人情況持續惡化，當日下午約一時半離世。註冊護士與護士學生目前休假（詳見表）。



關慧敏說，該名註冊護士並非首次照顧該病人。被問到醫生寫醫囑時，有否列明病人可進食餐單，她說醫生巡房時，護士會在旁，醫護會討論病人的治療計劃，包括膳食，認為今次屬個別例子，將通過根源調查檢視每個環節。