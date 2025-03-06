網評：政府工作報告熱點不迴避　信心不打折

中評社北京3月6日電／網評：熱點不迴避 信心不打折



來源：大公網 作者：馬浩亮



驚蟄之日，人民大會堂外的氣候是乍暖還寒，而中國經濟也正處於轉型升級、提質增效的關鍵期。李強總理的政府工作報告，既響徹銳意改革、砥礪奮進的春雷，也不忽視各領域殘留的堅冰。



報告以“刀刃向內”的勇氣擔當，自我剖析，坦承短板不足，直面難題挑戰。譬如，有效需求不足，消費不振，企業生產經營困難，賬款拖欠問題突出，就業增收面臨壓力，以及政府部門政策落地偏慢、辦事效率不高等問題。



的確，當前存在的地方債務風險、樓市股市疲軟、行業“內卷式”競爭、“遠洋捕撈”等逐利性執法，以及民生領域的大學生就業難、“集采藥”憂慮、“雞娃式”教育等問題，都讓不少幹部、民眾產生“壓力山大”的體感認知。“知不足而後進，望山遠而力行。”正視問題，才能精準施策。5日的政府工作報告，既是來之不易的“成績單”，更是提振信心的路線圖和施工圖。



信心，首先源自對總體形勢和發展機遇的科學研判與戰略定力。中國經濟的強大韌性與騰挪空間依舊穩健充裕。體量規模穩步擴大，增速仍居世界前列，外貿再創歷史新高，居民收入增速跑贏GDP，高新科技接連“出圈”，“神器”“重器”層出不窮，為中國經濟提供了充沛動能，換裝了強勁的新引擎。



信心，也來自扎實給力的部署。政府工作報告提出的十大方面的任務，猶如軍令狀，做到了“民有所呼，國有所應”。譬如，開展規範涉企執法專項行動；縱深推進全國統一大市場建設；增加地方政府專項債券，消化地方政府拖欠企業賬款；優化和創新貨幣政策工具，促進樓市股市健康發展；逐步推行免費學前教育；優化藥品集采政策，強化質量評估和監管；完善勞動者工資正常增長機制；安排超長期特別國債支持消費品以舊換新等。可謂對症下藥，有的放矢，充分體現了問題意識和靶向思維。李強總理在報告中說：“我國經濟航船必將乘風破浪、行穩致遠！”這得益於以實事求是的羅盤校准航向，用改革創新的渦輪驅動前行，從而無懼國內外各種風險，於“兩岸猿聲啼不住”中穿過激流險灘。