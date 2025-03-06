中評社北京3月6日電／網評：以實際行動助力香港由治及興



來源：大公網 作者：周厚立（全國政協委員、香港島各界聯合會會長）



中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第三次會議4日下午在人民大會堂開幕。2000多名全國政協委員圍繞中共中央決策部署，緊扣黨和國家中心任務履職盡責，積極議政建言，廣泛凝聚共識，匯聚起以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的智慧和力量。



全國政協主席王滬寧作全國政協常委會工作報告時，列舉了去年全國政協組織實施的中共中央批准的年度協商計劃，其中一項協商議政內容是“發揮港澳在我國建設更高水平開放型經濟新體制中的作用”。中央重視、支持香港發揮好內聯外通的獨特優勢，貢獻國家建設更高水平開放型經濟新體制。作為高度自由開放、與國際接軌的經濟體，香港應積極強化“超級聯繫人”“超級增值人”的角色，為國家持續完善高水平對外開放體制機制，展現新擔當新作為，助推普惠包容、共享機遇、共創繁榮的經濟全球化。



香港、澳門“背靠祖國、聯通世界”，在我國建設更高水平開放型經濟新體制中，具有特殊地位和獨特優勢。港澳在國家建設更高水平開放型經濟新體制過程中，地位和作用只會加強，不會削弱，在資本、技術、人才等方面的帶頭帶動作用更加突出。港澳可以發揮要素“引水渠”、規則“示範區”、經貿“連通器”、開放“試驗田”等功能，為國家高水平對外開放作出更大貢獻。



作為“一國兩制”下的特別行政區，香港享有單獨關稅區的地位，以及與國際接軌的普通法制度，這些都為香港帶來了獨特的優勢。加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）將進一步鞏固香港的國際地位，並促進與更多國家的自由貿易和投資合作。



在國家擴大高水平對外開放的過程中，香港可發揮橋梁和紐帶作用，促進國內外市場融合發展。香港的市場化和國際化營商環境，使其在國際上具有競爭力。港澳地區政協委員要聚焦發揮港澳在國家建設更高水平開放型經濟新體制中的作用等相關重點問題持續深化研究，提出針對性、操作性強的對策建議，緊扣落實國家支持港澳發展政策舉措提供助力。更要圍繞推進“一國兩制”港澳實踐凝心聚力，講好新時代“一國兩制”下的港澳故事、中國故事，引導各方面助力港澳更好融入國家發展大局、參與構建新發展格局。