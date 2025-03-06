傳承雷鋒精神　多地開展健身志願服務活動

多地開展全民健身志願服務活動（圖片來源：新華社） 中評社北京3月6日電／據新華社報導，2025年3月5日是第62個學雷鋒紀念日。3月5日前後，在國家體育總局群體司的組織下全國多地以全民健身志願服務為載體，緊扣《2025年群眾體育工作要點》要求，將全民健身志願服務與傳承雷鋒精神深度融合，通過科學健身指導、傳統特色項目推廣、科技創新賦能等實踐，推動全民健身公共服務向基層延伸，生動詮釋雷鋒精神的社會價值。



以“傳承雷鋒精神 奉獻體育力量”為主題的2025年湖南省全民健身志願服務活動1日在長沙舉行。在活動現場，“運動健康‘盲盒’挑戰賽”融合無人機操控、AR太極等科技元素，吸引超過500名青少年駐足觀看並參與。湖南體育職業學院志願者團隊創新推出針灸推拿與八段錦教學相結合的復合型服務，三天服務超1500人次。



2025年江蘇省全民健身志願服務系列活動啟動儀式5日在張家港市舉行。志願服務系列活動包括科學健身指導、科學健身講座、運動技能培訓等內容，覆蓋廣場舞、健身氣功、空竹、太極拳、健身秧歌等運動項目，輻射健身人群近千人。



在北京，打花棍、通背拳、抖空竹等傳統體育展示教學活動走進社區，惠及青少年、老年人等群體。在上海，體科所專家團隊為群眾提供體測及運動風險評估，並通過“小程序”生成個性化健身方案。在浙江，太極拳、健身氣功教學培訓，以及志願服務隊進校園活動通過面對面、手把手的方式，提高群眾科學健身素養，滿足群眾多元化健身需求。