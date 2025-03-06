2月中國電商物流指數公布，市場恢復穩定

2月份中國電商物流指數公布 節後電商物流市場恢復穩定發展態勢（圖片來源：央視新聞） 中評社北京3月6日電／據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會今天（6日）公布2月份中國電商物流指數。受2月上旬假期影響，指數環比有所回落，但降幅明顯收窄。春節假期過後，電商物流市場恢復穩定發展態勢，總業務量指數高於去年同期水平。



2月份中國電商物流指數為108.9點，較上月回落0.3點。從供給端看，各項指數總體保持穩定，庫存周轉率和實載率指數止跌回升，環比均回升0.4點，顯示隨著春節假期結束，電商物流企業陸續返崗復工，企業庫存周轉速率在加快。



從需求來看，自新一輪國家補貼政策正式將手機、平板、智能手表（手環）三大類數碼產品納入以舊換新補貼以來，電子類產品和智能化需求持續成為消費者關注的熱點。此外隨著春節檔電影票房火熱及亞冬會的開幕，文體周邊產品搜索量也在持續飆升，文化及體育產業對消費的促進作用進一步顯現。2月份電商物流總業務量指數為123.3點，比上月回落0.1點，但高於去年同期水平。



另外，2月份電商物流成本指數為119.4點，自2023年1月之後首次回落至120點以下，表明我國有效降低全社會物流成本的政策效應正在電商物流領域持續顯現。