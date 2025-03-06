美國削減對外援助　南方國家不會悲傷

2月19日，美國總統特朗普乘直升機返回華盛頓白宮。特朗普19日在社交媒體上發文指責烏克蘭總統澤連斯基，警告後者“最好快點行動，否則他的國家將不復存在”。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月6日電／據新華社報導，卡塔爾半島電視台網站3日刊發肯尼亞專欄作家帕特里克·加沙拉的文章說，全球南方國家的許多人並不會對美國削減對外援助感到悲傷，甚至認為這是自主發展的契機，因為美國整個援助體系一直是地緣政治控制的工具。文章摘要如下：



美國總統特朗普對美國國際開發署發起“閃電戰”攻勢，解體了這一機構。一名多年參與美國對外援助項目的員工感嘆道，這可能使“開發”中蘊藏的“人道主義內核”遺失在戰略洗牌中。



然而，把“開發”描述為“有人道主義內核”，這對南方國家的許多人來說有時是矛盾的。所謂“開發”的內核，並沒有如它的鼓吹者們斷言的那樣“人道主義”。實際上，整個援助體系一直是地緣政治控制的工具，是維持而非消除全球不平等及其賴以生存的資源掠奪體系的手段。



近來，隨著國際開發署的關閉，這一現實越來越清晰地顯現出來。比如，旨在團結和放大美國人道和發展援助組織聲量的機構“互動”聯盟在一份聲明中寫道，這些組織“不知疲倦地挽救生命並促進美國在全球的利益”，對美國國際開發署的攻擊阻礙了“支持美國全球領導力的項目”。



這番話聽起來並沒有很人道主義，不是嗎？



西方口中的“人道主義”從一開始就與西方殖民主義緊密聯繫在一起。比如，1884年至1885年召開的柏林會議為歐洲侵占非洲鋪平了道路，卻被粉飾為“人道主義行動”。