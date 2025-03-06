香港新稅制刺激上車盤減價　成交大增

中評社香港3月6日電／財政預算案上周公布後，400萬元或以下物業的印花稅大幅降低至100元，刺激了上車客的入市意欲。部分業主為吸引買家，主動降價至400萬元以下以符合新印花稅門檻，促成多宗成交。



叠茵庭減25萬沽 獲利153萬



大公報報導，祥益地產高級分行經理古文彬表示，屯門叠茵庭5座中層E室，實用面積389方呎，原叫價420萬元。在新印花稅措施公布後，業主為符合100元印花稅門檻，主動減價至395萬元成交，實用呎價約10154元。原業主於2012年以242萬元購入單位，賬面獲利153萬元。



美聯物業區域經理吳偉文指出，粉嶺牽晴間9座極低層2房單位，實用面積385方呎，早前以410萬元放售。新印花稅措施公布後，業主減價至390萬元成交，實用呎價約10130元。原業主於2016年以420萬元入市，賬面虧損30萬元。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，財政預算案將100元印花稅擴展至400萬元或以下物業，大幅降低了細價樓的入市成本，預計吸引更多投資者入市收租。根據中原地產的數據，截至2024年底，在121個大型成份屋苑中，有70個屋苑的租金回報率超過3.5厘，其中8個屋苑的400萬元或以下買賣比例達40%以上，主要集中在新界區。



一手成交升兩成 創18周新高



另外，400萬元或以下物業的印花稅大幅降低至100元，對樓市產生了積極的影響。過去一周，多個新盤趁勢推出，一手成交量顯著上升。根據美聯物業綜合一手住宅物業銷售資訊網的資料及市場消息，財政預算案公布後的一周（2月26日至3月4日），全港一手成交量達到627宗，較預算案公布前一周（2月19日至2月25日）的523宗增加了約19.9%。若以每周計算，創下了過去18周（約4個月）的新高。



工廈東傲加推10個連租單位



400萬元或以下物業的印花稅大幅降低至100元，帶動了細碼工商鋪的交投。莎莎國際（00178）主席郭少明幼子郭浩泉等人創辦的房地產基金麒豐資本，旗下位於新蒲崗七寶街1號的工廈項目“東傲”推出限時優惠，部分連租約單位以低於400萬元發售，吸引大量買家入市。代理指，項目在預算案公布後迅速售出15個單位，套現約5000萬元。由於反應熱烈，發展商決定再加推10個連租約單位。