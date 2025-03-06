天水圍新盤即日清　大手客認購占半

YOHO WEST PARTSIDE以價單形式發售119夥，吸引大量買家到場，場面萬人空巷。（大公報） 中評社香港3月6日電／新盤市場持續火熱，多個項目接連開出紅盤。新地（00016）旗下天水圍天榮站項目YOHO WEST PARTSIDE昨日進行首輪銷售，推出128夥，其中119夥以價單形式發售，吸引大量買家到場，場面萬人空巷。市場消息指出，119夥即日全數售罄，成為今年第四個首輪即日沽清的新盤。項目更錄得多組大手掃貨，其中最大手一組買家以1900萬元購入3夥。發展商表示將日內加推單位，並於短期內進行次輪銷售。



大公報報導，YOHO WEST PARKSIDE開售前收逾6800票，相對以價單發售的119夥超額認購56倍，平均57人爭一夥。發展商將買家分為A組（大手客）及B組（一般買家）揀樓，售樓處設於南昌站上蓋商場V WALK。A組再細分為A1及A2組別，其中A1組須認購2至4夥，A2組可認購1至4夥。據悉，A組共有約70枱客到場，近60夥獲認購。



B組揀樓安排於晚上6時半開始，大批准買家提早到場等候，排隊人龍從商場延伸至後巷，高峰期估計有500人到場。買家進入室內後需分流上售樓處，場面一度迫爆，氣氛熱烈。市場消息指出，截至晚上9時半，119夥全數閃電沽清，為今年第4個首輪即日沽清新盤。



長沙灣項目加推26夥 周日賣



宏安地產（01243）旗下鴨脷洲Coasto昨日進行次輪銷售，推出25夥，即日售出2夥，套現逾1451萬元。該公司執行董事程德韵表示，項目開售一周累計售出60夥，占整個項目總單位約65%，總套現逾3.05億元。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，長沙灣Belgravia Place第2期反應理想，發展商乘勢加推4號價單，涉及26夥，折實平均呎價16938元。最低呎價為第2座17樓10室，折實16418元；最低售價為第2座12樓11室，折實499.32萬元。項目將於周日（9日）進行新一輪銷售。



一手成交本月有望達3000宗



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，YOHO WEST PARKSIDE吸引大批買家到場揀樓，場面熱鬧，該行錄得“姊妹花”購入3夥三房，涉1900萬元。過去兩個月利好消息接連出現，樓市正醞釀轉勢，新盤銷情亮麗，細單位明顯熱賣，預計將激發換樓鏈。加上股市回升，財富效應將惠及樓市，發展商將繼續以優惠價推盤，估計3月一手成交可達3000宗。



美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，財政預算案優化印花稅制，有助吸引置業人士上車，利好住宅交投。現時多個新盤推售，預計利好因素將引發新一輪購買力，3月一手成交有望挑戰2500宗，同時帶動二手交投量上升。