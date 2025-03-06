多家中企亮相2025世界移動通信大會

2025年世界移動通信大會上，參觀者體驗中國企業推出的智能電吉他。（圖片來源：人民網） 中評社北京3月6日電／據人民網報導，3月3日至6日，2025年世界移動通信大會在西班牙巴塞羅那會展中心舉行，全球2800餘家參展商參展。本屆展會以“匯聚·連接·創造”為主題，重點關注5G演進和人工智能，探討二者相互賦能、深度融合等議題，同時聚焦移動通信領域最新技術和趨勢。展會期間，300多家中國企業展示了全系列、全場景的產品解決方案以及智能手機等個人終端產品，吸引眾多觀眾觀摩體驗。



在榮耀中心展示台上，智能體推薦並預訂餐廳、識別檢測視頻通話對象是否被“深度偽造”等互動項目，吸引很多人前來體驗；衹有鼓槌而無需實體鼓的“空氣架子鼓”，用體感技術和先進算法捕捉用戶在空中模擬敲擊鼓面和踩踏踏板的動作，並將這些動作轉化為音樂信號；以構建智能生態鏈為特色的小米，今年致力於把大型家用電器推向國際市場，讓人們在新款汽車上就可以控制家裡的所有智能家居產品。



聯想公司帶來了兩款充滿想象力的產品：一個是可以將13英寸筆記本屏幕縱向擴展至18.1英寸的外折屏電腦，另一個是把“光合作用”概念植入電腦的超輕薄太陽能筆記本概念機，通過配備高效太陽能電池板，實現吸收光照20分鐘，能看視頻一小時的高效能量轉換。在一旁等待許久、躍躍欲試的印度自媒體人穆罕默德·魯赫茲贊嘆：“未來感十足！”



信息通信技術和人工智能技術的深度融合，給人們工作和生活帶來巨大變化。記者在科大訊飛展台租借了一台實時翻譯機，並使用它採訪了法國科技媒體“安卓鋒評”欄目主編皮埃爾·古皮爾。翻譯機快速將記者的中文問題翻譯給古皮爾，又將他的法文回答流暢翻譯成中文。“對於我們科技類媒體而言，中國企業、中國產品每年都非常令人期待。”他說。



在華為展區，遠程操控自動駕駛車輛的體驗項目前排起長龍。體驗者坐在位於巴塞羅那的駕駛艙內，就可以操控遠在1萬多公里外中國東莞華為鬆山湖園區內的無人車啟動。隨著人工智能算法、5G連接和傳感器的能力增強，自動駕駛技術日臻成熟，應用場景正逐步擴大。無論是無人駕駛救援車還是遠程駕駛礦車等，都有效提高了相關工作的安全性。



“除了提供通信服務，信息通信技術還能幹些什麼？這是現在5G—A技術正在解決的問題。”中興通訊股份有限公司高級副總裁王翔表示，4G技術解決了通信帶寬的問題，5G正助力實現物聯網和工業物聯網，6G則向通感一體、通智一體、空天一體的更高處探索。