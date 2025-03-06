萬斯“隨機國家論”惹惱英法

中評社北京3月6日電／據新華社報導，美國副總統詹姆斯·戴維·萬斯又讓歐洲“破防”了，這回是英國和法國。



萬斯3日接受美國福克斯新聞台採訪時說，如果要確保俄羅斯不會再次攻打烏克蘭，“最好的安全保障是讓美國在烏克蘭的未來中獲得經濟利益”。“相比來自某些三四十年沒打過一場仗的隨機國家的兩萬部隊，這是更好的安全保障。”



按照法新社的說法，這番言論是嘲諷英國和法國推動向烏克蘭派遣維和部隊的方案。雖然他沒有具體提及某個國家，但在英法兩國一些議員、政府官員和退役軍人看來，萬斯的言論無視這兩大盟友過去25年對美國所發動戰爭的配合，甚至是在侮辱死於阿富汗戰爭或伊拉克戰爭的英法軍人。



萬斯4日表示，他沒有不尊重英國和法國的意思。他在社交媒體平台X寫道，暗示這番言論是在批評英國和法國軍隊的做法“荒謬且不厚道”，“我在那段採訪中甚至沒有提到英國或法國”，英法過去20年以及更長時間內一直與美國並肩作戰。



萬斯解釋稱，他指的是一些可能參與在烏克蘭維和的國家。英國首相基爾·斯塔默上周末說，要發起“自願者聯盟”組建維和部隊。萬斯表示，一些私下或公開表示自願參與維和的國家既沒有戰場經驗，也沒有軍事裝備能夠真正派上用場。



然而，路透社報導指出，現階段衹有英國、法國公開承諾在烏克蘭危機結束後向烏克蘭派兵維和。法國參加了美國發起的阿富汗戰爭，英國參加了美國發起的阿富汗戰爭、伊拉克戰爭和打擊“伊斯蘭國”國際聯盟。



英國反對黨保守黨國防事務發言人詹姆斯·卡特利奇說，萬斯的言論“非常不尊重人”。英國前國防部國務大臣約翰尼·默瑟稱萬斯是“小丑”。改革英國黨黨首奈傑爾·法拉奇被問及萬斯的言論時，連說“錯，錯，錯”。

