年輕人在港置業，可增加他們對香港的歸屬感。（大公報） 中評社香港3月6日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，去年財政司司長宣布樓市辣招全面撤銷，當時相信大部分人都意料不及；而之後買家及投資者的反應，則是立竿見影，尤其是內地買家，在撤辣公布後，對港樓的追捧很快就熱了起來。



大公報報導，今年的財政預算案焦點集中於“減赤”，至於樓市方面，則沒有推出大刀闊斧的措施，或者有人會覺得失望，也有人會覺得是意料中事。但筆者認為，目前樓市開始了“漸進式﻿復甦”的勢頭，加上過去幾周，港股牛氣衝天，經濟又正向著好的方向前進，買家入市信心亦大大增強。隨著新盤銷情理想，相信二手樓市亦會受氣氛所感染，今年樓市的“小陽春”也悄悄起步了。



要樓市全面﻿復甦，重中之重就是如何注入更多“能量”，增加購買力。筆者認為特區政府值得思考一下，如何鼓勵年輕人置業。事實上，年輕人一直是香港未來的棟梁，如果能夠讓他們擁有自己的物業，就可以增加歸屬感，對香港也可以有所貢獻。



以往，年輕人會詬病高昂的樓價，令他們難以上車，但樓價已從高位回落三成左右，再加上供樓利率亦向下走，上車供樓的負擔已經輕省了不少。此外，由於初次置業者可以申請按揭保險做到九成按揭，年輕人只要有穩定的職業和收入，首期已經不是問題。所以，特區政府應該考慮如何盡量幫助年輕人減少上車時必有的支出。



鼓勵投資移民買屋自住



在剛公布的財政預算案中，財爺已宣布將徵收100元印花稅的物業價值上限由300萬元提高至400萬元，這是一個不錯的優化措施。如果特區政府可以推遲繳付印花稅的時限至簽署樓契日期，這對於置業者而言，就更具彈性，效果會更佳。試想想，當一些買家作錯決定的時候，可以不用負擔太高昂的成本，入市信心也可以相應提高。



此外，吸引更多外來資金走入地產市場，也是激活樓市的重點。特區政府近年積極推動各類人才輸入計劃，同時也想透過投資移民計劃，吸引更多人才或富裕人士來香港定居。既然如此，現行的投資移民政策就毋須設下太多限制，可以更大彈性地准許申請者購買任何的產品作投資或自用，當然包括住宅項目。畢竟，投資移民來港，住屋始終是必須的。



始終，本港樓市的好壞，與整體經濟，甚至特區政府的財政等，都是環環相扣的；樓市穩定發展，樓價止跌回升，經濟才可以有足夠推動力去逐步轉型。