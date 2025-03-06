陸慷率中共代表團訪問挪威

中評社北京3月6日電／據新華社報導，應挪威外交部邀請，中聯部副部長陸慷3月3日至5日率中共代表團訪挪，分別會見外交大臣艾德、議會外交與國防事務委員會主席瑟雷德及主要政黨議員，並同智庫學者座談交流，深入宣介習近平外交思想。



雙方同意，應積極落實兩國領導人達成的重要共識，密切黨際交流，深化綠色發展等領域互利合作，共同應對全球面臨的挑戰。

