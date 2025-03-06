三部門聯合開展知識產權金融生態試點

中評社北京3月6日電／據新華社報導，記者5日從國家金融監督管理總局獲悉，金融監管總局、國家知識產權局、國家版權局日前聯合印發工作方案，在北京市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省、四川省、深圳市、寧波市等省市開展知識產權金融生態綜合試點工作。



據瞭解，工作方案堅持“問題導向”，在登記、評估、處置、補償等關鍵環節提出針對性的政策措施。



一是針對“登記難”問題，支持在試點區域設立商標權及版權質押登記服務窗口或者代辦點，開通版權質押登記綠色通道，推進質押登記辦理便捷高效；加快建設在線版權質押登記平台，縮短辦理周期。



二是針對“評估難”問題，鼓勵商業銀行對於單筆1000萬元以下知識產權質押貸款通過內部評估或者銀企協商形式確定價值；鼓勵政府部門在知識產權價值評估方面提供數據、模型和系統支持；有條件的地方可以探索用知識產權整體評價替代價值評估。



三是針對優化金融機構服務機制，指導金融機構制定知識產權金融業務辦法和管理制度；鼓勵延長貸款期限，提高中長期貸款比例；鼓勵將動植物新品種權、地理標誌、數據權益等納入可質押知識產權範疇；支持銀行業信貸資產登記流轉中心為知識產權質押貸款轉讓提供綠色通道服務，三年內免收各項費用。



四是針對“處置難”問題，健全知識產權交易機制，推進專業化處置平台建設，鼓勵知識產權交易運營平台等設置知識產權質物處置專門版塊；探索採取企業預繳質押期間專利年費等方式，避免專利權因未繳納專利費而失效。