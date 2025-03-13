鄭振清答中評：完善涉台公共政策塑統一大勢

清華大學台灣研究院副院長鄭振清接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京3月13日電（記者 郭至君）十四屆全國人大三次會議3月5日在人民大會堂開幕，國務院總理李強向大會作政府工作報告。清華大學台灣研究院鄭振清副院長在北京接受中評社記者採訪，對政府工作報告涉台部分進行瞭解讀。鄭振清指出，2025年2月底3月初，對台工作會議和全國兩會先後召開，提出了大陸對台政策的新表述。2025年對台工作會議首次提出“塑造祖國必然統一大勢”的新表述，而全國兩會上的國務院政府工作報告則首次提出“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”的新表述。



鄭振清說，前者意味著“祖國必然統一”不僅有理論必然和歷史必然，還有實踐必然與現實必然。後者將2018年以來大陸促進兩岸經濟文化交流合作的“若干措施”提升到了“制度和政策”的層面，可以理解為要完善涉台公共政策體系，充實國家統一的公共政策內涵。完善涉台公共政策體系，是塑造祖國必然統一大勢的必然要求與基礎設施。



鄭振清分析，2025年3月國務院政府工作報告的涉台部分首次提到的“完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策”新表述，可以追溯到國務院台辦、國家發改委等中央部委於2018年2月底發布的《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（通稱“31條”措施）、2019年11月發布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（通稱“26條”措施）。三年新冠疫情期間，國台辦聯合其他部委還出台過“農林22條”、“助力台企11條”等促進對台融合的措施。大部分省級和地市級政府也基於自身政府職能出台了超過3000條的類似工作措施以貫徹落實中央部委的上述措施。2025年政府工作報告涉台表述的新亮點是要把這些“措施”提升到“制度和政策”的層面加以“完善”。這意味著上述對台融合發展的各種工作措施有可能走向制度化和政策體系化。制度化是指相關政策措施運行的常態化和法制化，政策體系化是指政策措施本身要更加全面、更加系統地應對兩岸融合發展中衍生的各種現實問題。

