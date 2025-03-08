嚴安林答中評：涉台內容目標與使命一以貫之

上海國際戰略問題研究會會長嚴安林接受中評社記者採訪（資料圖） 中評社北京3月8日電（記者 郭至君）上海國際戰略問題研究會會長嚴安林昨日接受中評社記者採訪，解讀今年政府工作報告的涉台部分。他認為，從政府工作報告涉台內容的重要意涵來看，主要是在“堅定不移推進祖國統一大業，攜手共創民族復興偉業”。也就是說，中國共產黨與中國政府，包括全國各族人民，在新時代的對台工作與對台政策的主要使命，就是推動台灣問題的堅決、推進兩岸統一進程，實現中華民族的偉大復興。



嚴安林說，今年的政府工作報告令他印象深刻的有三點：第一是中國大陸對台政策的目標與使命是一以貫之的。就是兩岸統一，國家富強，民族振興。



第二是政府工作報告涉台部分的表述內容簡要，但內涵非常豐富，如主要內容就是“一個指導思想、兩個基本點、提出四方面工作任務”，“一個指導思想”，就是強調對台工作要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略。“兩個基本點”指的是，堅持一個中國原則和“九二共識”,堅決反對 “台獨”分裂和外部勢力干涉。“四方面的工作任務”是，推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策,深化兩岸融合發展,增進兩岸同胞福祉。



第三是用詞特別講究，短短幾句話，衹有120多個字中，用了兩個“堅持”，就是堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略,堅持一個中國原則和“九二共識”；用了一個“堅決”，即堅決反對 “台獨”分裂和外部勢力干涉, 用了一個“堅定不移”，即堅定不移推進祖國統一大業,攜手共創民族復興偉業。立場鮮明，政策明確而堅定。

