各地有序推進春耕備耕

近日，一艘海上養殖作業船穿行在莆田南日島海域的龍須菜養殖區（無人機照片）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月6日電／據新華社報導，驚蟄時節，春耕不歇。記者採訪發現，各地不違農時、追逐春光，為田野“織彩綢”，為豐收夯基礎。



黑土地上，冰雪逐漸消融。在吉林省四平市梨樹縣，各類農民專業合作社早動手、早儲備，抓好春耕備耕工作。



梨樹縣眾惠種植農民專業合作社去年與周邊7家合作社組建了聯合社，今年備耕階段，聯合社大批種子、化肥等農資統一訂購，使得農資成本得以降低。



農資儲備足，備耕有底氣。合作社負責人告訴記者：“我們對今年的糧食生產非常有信心，希望通過保護性耕作，更好地保護、利用土地，提高產量，提高品質。”



視線向南，關中平原小麥返青進入關鍵時刻。



記者在位於秦嶺腳下的神禾原採訪時看到，晶瑩的水滴從鋪設在田間的出水管慢慢滲出，飛散的水花“躍”入麥田……



從3月上旬開始，神禾源這片兩萬畝的高標準農田，進入了緊張的春灌時刻。陝西省西安市長安區長豐農機專業合作社負責人薛強說，抓緊時間確保麥苗應澆盡澆，確保小麥起身時的土壤墒情，是決定麥田產量的關鍵。



截至3月4日，全國累計灌溉面積已達2600餘萬畝，各地水利部門多措並舉，做好春灌工作。



長安向西，昆侖山下，新疆和田地區和田市吐沙拉鎮斯亞村，冬小麥返青施肥已經開始，黃色的沙土地上麥苗青青。



不遠處的麥田裡，斯亞村黨支部書記賈元一邊示範，一邊給農民耐心講解“頂淩”施肥的技術知識。“現在上層土壤剛剛解凍，下層還在封凍，抓住這個時機進行施肥，不僅能有效提高土壤的肥力，還能促進小麥的根系發育和分蘖生長。”